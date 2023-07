Schlein: "Tenere aperte le porte del partito per allargare le nostre prospettive"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2023 “Ha molta ragione Bersani quando ci richiama alla necessità di tenere aperte le porte del partito. È un lavoro che non si fa in poche settimane, ne abbiamo piena consapevolezza. Serve anche ricostruire fiducia e ricostruire dei fili che in questi anni si erano indeboliti. C’è una domanda e la vogliamo raccogliere creando i luoghi giusti per allargare le nostre prospettive”, le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in occasione di una conferenza stampa di presentazione della Fondazione PD presso la sede del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev