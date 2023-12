Schlein: "Sul Mes il Governo si è smentito da solo"

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2023 "Ci ha perso l'Italia e Giorgia Meloni, come presidente del Consiglio, si dovrebbe preoccupare anzitutto di questo più che della contesa dei tweet. Ieri loro hanno accettato un compromesso che ci riporta alla austerità del pre-covid, vorrei che questo fosse chiaro. A chi ci segue il compromesso del Consiglio sul Patto di Stabilità e Crescita reinserisce dei rigidi di parametri quantitativi sulla riduzione del debito e del deficit, parametri che erano assenti nella proposta fatta dalla Commissione Europea. Quindi l'accordo di ieri, che Giorgia Meloni ha accettato abbassando la testa rispetto ad un accordo su cui ha preso atto, è un accordo dannoso per l'Italia ed è molto peggiore del compromesso proposto dalla Commissione Europea. Non vedo vincitore o vincitrici in questa vicenda, vedo che perde l'Italia perché non è stata presente e dirimente nel negoziato. Una messa in scena su cui Meloni dovrebbe chiedere scusa. Una sconfitta che non hanno avuto il coraggio di ammettere. Perché abbiamo visto anche ieri delle dei comunicati di grande festa per questo accordo dannoso per l'Italia e poi si sono svelati davvero, perché avevano detto la ratifica del Mes l'avrebbero fatta una volta chiuso sull'accordo. Invece ieri hanno accettato l’accordo e oggi hanno deciso di non ratificare il Mes. Quindi si sono smentiti da soli" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev