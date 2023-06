Schlein: Su Santanchè Meloni esca dal silenzio, è evidente imbarazzo nella maggioranza

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2023 "C'è una ministra che da imprenditrice ha fatto un debito con lo Stato di 2,7 milioni. Un prestito che era stato dato da Invitalia e Invitalia durante la pandemia e che non è stato restituito. Come fa una ministra a essere in debito con lo Stato? Questo, accanto alle altre cose che stanno emergendo da diverse inchieste. E cioè che sembra non pagasse i lavoratori che sembra li licenziati senza il Tfr. Mentre lei e i membri del suo cda si ricavavano dei compensi d'oro. Non è accettabile. Abbiamo chiesto di riferire e le uniche risposte che vediamo sono risposte di fare querele a chi ha fatto le inchieste. La ministra riferisca Giorgia Meloni esca dal silenzio su questo caso. E poi, naturalmente abbiamo visto ieri che anche Lega e Forza Italia hanno chiesto di fare chiarezza. Quindi ecco, anche dentro la maggioranza evidentemente si sente un grande imbarazzo su questa vicenda", le parole di Elly Schlein alla manifestazione della Cgil di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev