Schlein: "Su armi Ucraina nessuna astensione, Pd ha votato sua risoluzione per ogni supporto a Kiev"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 "Non c'è stata alcuna astensione ieri sul supporto all'Ucraina. Ieri il Pd ha votato compattamente la propria risoluzione in cui c'era tutto quello che doveva esserci con la conferma di ogni tipo di supporto all'Ucraina. Una risoluzione che è stata approvata con il voto delle altre opposizioni e con l'astensione della maggioranza". Così Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno. Fonte video: Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev