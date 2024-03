Schlein: Sotto i 9 euro all'ora è sfruttamento, non lavoro

(Agenzia Vista) Sulmona, 07 marzo 2024 "Continuiamo a batterci per una legge di civiltà, quella che fissa un salario minimo, perchè sotto i nove euro è sfruttamento e non può essere legale", le parole di Elly Schlein a Sulmona per sostenere il candidato alle regionali in Abruzzo del centrosinistra D'Amico. / Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev