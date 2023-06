Schlein: Sinistra non può dismettere la parola pace. Grazie al Papa e alla chiesa per missione Zuppi

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2023 "Non dismettiamo la prospettiva di una pace giusta, facciamo nostre le parole di Mattarella di non distogliere la ricerca di un approdo di pace. Una forza di sinistra come la nostra non può dismettere la parola pace". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev