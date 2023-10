Schlein: Se aspettiamo Salvini per piano casa non vedremo nulla

(Agenzia Vista) Mestre, 27 ottobre 2023 "Volevo dire al ministro Salvini se aspettiamo lui non vedremo nulla sulla casa nemmeno in questa legislatura. Per fortuna che c'è il Partito Democratico", le parole di Elly Schlein all'evento "Un nuovo piano nazionale per il diritto alla casa". / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev