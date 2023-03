Schlein: "Sarò segretaria di tutti. Non mi interessa chi ha votato chi"

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 "Da oggi per me chi ha votato chi non conta niente. Lo dico seriamente. Sarò la segretaria di tutti e di tutte. Questo è l'impegno che mi prendo. Anche di chi non mi ha sostenuta. Vorrei costruire una leadership che non abbia paura di circondarsi delle persone più competenti, non quelle più fedeli". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea del partito, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev