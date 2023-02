Schlein: Saremo al fianco di chi lotta per la giustizia climatica

(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2023 "Saremo al fianco di chi lotta per la giustizia climatica, non abbiamo molto tempo per invertire la rotta", le parole di Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev