Schlein: "Salvare la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione"

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2024 "Abbiamo presentato in Parlamento una proposta di legge per salvare la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che sta portando avanti questa destra. Noi vogliamo più risorse per la sanità pubblica e un piano straordinario di assunzioni perché i reparti si stanno svuotando e le liste d'attesa in questo modo si allungano all'infinito. Questo fa sì che chi ha i soldi da solo riesce a saltare la lista d'attesa andando dal privato", le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev