Schlein: Salario minimo è battaglia di civiltà, Repubblica non è basata sullo sfruttamento

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2023 "Il salario minimo è una battaglia di civiltà, una battaglia che guarda negli occhi le necessità di quei 3 milioni mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri che abbiamo incontrato in questi mesi di iniziative dell'estate militante. In una Repubblica in cui l'articolo uno della Costituzione chiarisce che è fondata sul lavoro, sul lavoro non qualsiasi, ma sul lavoro di qualità e dignitoso, non sullo sfruttamento e sulla precarietà, che è esattamente ciò su cui punta ancora una volta il governo di destra di Giorgia Meloni", le parole della segretaria del Pd Schlein interveneto a Dems. / Immagini Fb Dems Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev