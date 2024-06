Schlein: Risultato straordinario, siamo partito che cresce di più dalle politiche

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Un grande ringraziamento a tutte le persone che ci hanno dato fiducia, a quelle che hanno scelto di di ridarci fiducia alle tante che per la prima volta hanno scelto di votare per il Partito democratico. Se le proiezioni che sono che abbiamo visto saranno confermate, è un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche", le parole di Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev