Schlein: "Psicodramma amministrative, ma soli non si vince"

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2023 "C'è un'apertura di credito che ci ha consentito di portare il nostro partito, nei sondaggi, dal 15 al 21 per cento". Lo dice la segretaria, Elly Schlein, durante la sua relazione alla direzione nazionale del Pd. "C'è stato un forte psicodramma attorno alla sconfitta alla amministrative. Noi oggi non abbiamo una coalizione e non vinciamo da soli, così come non abbiamo perso da soli", aggiunge Schlein. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev