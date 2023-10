Schlein: "Promuoviamo le comunità energetiche, ci raccontano un modello di sviluppo diverso"

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2023 "Lanciamo una iniziativa per la promozione delle comunità energetiche, che ci raccontano un modello di sviluppo e di società diversa". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in una diretta Instagram, annunciando che il Pd ha messo a disposizione sul sito del partito un ordine del giorno, che può essere scaricato e presentato dagli esponenti locali del Pd nei consigli comunali: "L'obiettivo - ha detto Schlein - è presentarlo in quanti più comuni possibile". Le comunità energetiche, ha spiegato Schlein, "permettono alle persone e alle associazioni, ai Comuni, alle scuole, alle case popolari, di fare una comunità e autoprodurre energia pulita e rinnovabile, magari con i pannelli solari, e di condividere l'energia. Questo abbassa le bollette e riduce le emissioni". Fonte video: ellyesse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev