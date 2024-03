Schlein: Per fondi per Roma - Pescara Meloni ha fatto gioco delle tre carte

(Agenzia Vista) Pescara, 07 marzo 2024 "Avevano tagliato più di un miliardo. Lei è tornata e magicamente e ha tirato fuori dal cappello 720 milioni. Ma attenzione, ha dimenticato di dirvi che il cappello era già degli abruzzesi perché erano fondi di sviluppo e coesione che dovevano finanziare altri progetti per voi e per questo territorio. avevano tagliato più di un miliardo. Lei è tornata e magicamente e ha tirato fuori dal cappello 720 milioni. Ma attenzione, ha dimenticato di dirvi che il cappello era già degli abruzzesi perché erano fondi di sviluppo e coesione che dovevano finanziare altri progetti per voi e per questo territorio", le parole di Elly Schlein a Pescara per sostenere il candidato del centrosinistra D'Amico alle regionali. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev