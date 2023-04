Schlein: Pd unico partito non collegato a una forte leadership

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2023 "Quello che posso dire è che questo è solo l'inizio con la composizione di una squadra molto solida e molto preparata alle sfide che ci aspettano. Il nostro è l'unico partito non personale in questo momento comunque non collegata a una forte leadership", le parole di Elly Schlein in diretta su Instagram. / Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev