Pd Schlein: «Sconfitta netta, il vento delle destre è ancora forte»

“È una sconfitta netta. Il vento a favore delle destre è ancora forte e c'è ancora. Grazie a tutti i nostri candidati in queste elezioni. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è una consolazione”, le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev