Schlein: Ora qualche giorno di pausa, poi continueremo a essere problema per Governo Meloni

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2023 "Mi prenderò qualche giorno per riposarmi, mi prenderò qualche giorno di pausa per tornare a fare tutto il lavoro che ci aspetta con una squadra di qualità, soprattutto se confrontata con chi oggi è al Governo e continueremo a voler essere un problema per il Governo di Giorgia Meloni", le parole di Elly Schlein in diretta su Ig. / Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev