Schlein: "Ora al lavoro per profonda conversione ecologica"

(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2023 "Ora al lavoro per una vera e profonda conversione ecologica, saremo quel partito che non si dà pace finchè non avrà posto un limite alla precarietà". Lo ha detto Elly Schlein parlando al suo comitato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev