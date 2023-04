Schlein: Non si può non vedere nesso tra crisi della natalità e precarietà

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Non si può non vedere il nesso tra la crisi della natalità e la precarietà a cui troppe donne giovani sono condannate in questo Paese che impedisce loro di progettare un futuro dignitoso, le parole di Elly Schlein nel corso della conferenza stampa al Pd. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev