Schlein: "Non conto che questo Governo possa finire la legislatura"

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2024 “Siamo convinti che serve un’alternativa a questo Governo e che la costruiamo soltanto insieme, non con la presunzione di autosufficienza. Sentiamo la responsabilità su questioni concrete. Siamo testardamente unitari sui punti su cui possiamo costruire una convergenza. Siamo impegnati a costruire l’alternativa al Governo Meloni perché non contiamo e non conto che questo Governo possa terminare la sua legislatura”, ha affermato il segretario del PD Schlein in occasione dell'evento congiunto con Alleanza Verdi sul tema del Ponte sullo Stretto. Fonte Video Facebook Europa Verde Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev