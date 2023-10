Schlein: Non ci interessa fare polemiche nelle stanze della politica

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2023 "Non ci interessa stare a fare le polemiche nelle stanze della politica, ci interessa provare a riguadagnare la fiducia, come difficilmente i nostri amministratori fanno tutti i giorni in quel pezzo di Paese che ha smesso di andare a votare", le parole di Elly Schlein al Festival di Ali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev