Schlein: Non ci consideriamo autosufficienti, non mettiamo veti, ma non ne subiamo

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Noi non ci consideriamo autosufficienti, non abbiamo questa presunzione, vogliamo lavorare con le altre forze, non abbiamo messo veti e non intendiamo subirne. Mi viene da dire che le divisioni non pagano, non pagano le divisioni nel campo dell'alternativa progressista e non pagano neanche quelle, che hanno spaccato delle forze politiche che si erano presentate insieme", le parole di Elly Schlein in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev