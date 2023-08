Schlein: "Non accettiamo depistaggi su Strage di Bologna"

(Agenzia Vista) Bologna, 02 agosto 2023 “Come ogni anno qui a Bologna al fianco dei familiari delle vittime della strage. Per ribadire che non accettiamo tentativi di depistaggio ulteriore, di riscrivere la storia. Le evidenze processuali chiariscono sia stata una strage di matrice neofascista e con intento eversivo. Continuano a chiedere la piena verità e giustizia”, le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in seguito al corteo in memoria della Strage di Bologna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev