Schlein: Nidi fondamentali per conciliazione tempi vita - lavoro

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2023 "I nidi sono fondamentali per alcune ragioni principali che qui conoscete bene, ma è utile ribadire insieme a favore proprio del dibattito di oggi. La prima è che gli studi ci dimostrano che i percorsi educativi che partono prima sono più solidi, aprono maggiori opportunità per le bambine. Accanto a questo ce n'è un altra di ragione, che è quella che sappiamo essere servizi fondamentali per la conciliazione dei tempi vita e lavoro", le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso del suo intervento al convegno "Pianeta infanzia: investiamo sul futuro" alla sede del Partito Democratico. / Immagini Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev