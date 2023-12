Schlein: Manovra non è stata approvata entro 15 dicembre, Governo non era pronto come diceva

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Naturalmente c'è da segnalare che avevano annunciato una manovra da approvare in tempi record entro il 15 dicembre. Adesso non ho qui l'orologio, però mi sembra che arriveremo fino al 30 anche quest'anno. Questo vuol dire che così pronti alla fine non erano", le parole di Elly Schlein in conferenza stampa al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev