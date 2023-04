Schlein: "Lavoro per uno spirito unitario tra le opposizioni, normali divisioni su alcuni temi"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Da parte mia c'è la volontà di trovarci su alcune questioni fondamentali su cui costruire battaglie comuni: le disuguaglianze sociali, il salario minimo, emergenza climatica. Sui territori, se si sta su temi concreti si crea un filo in cui cui prevalgono le cose su cui siamo d'accordo. Abbiamo provato a lavorare in maniera unitaria e continuaremo in questo spirito. Ci sono temi divisivi, è normale che ci siano. Ma sono arrivata da un mese". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella conferenza stampa al Nazareno. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev