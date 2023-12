Schlein: "In Manovra non c'è nulla per cambiamento climatico"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Nella Manovra del Governo non c'è niente per il cambiamento climatico, inoltre gli alluvionati dell'Emilia Romagna e di altre Regioni stanno ancora aspettando i ristori". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante una conferenza stampa in Senato. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev