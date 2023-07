Schlein: "Il Governo non contrasta l'evasione fiscale"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 “Abbiamo un problema di evasione fiscale da contrastare e i primi mesi di Governo Meloni vanno nella direzione opposta. Che cosa stanno dicendo quando fanno affermazioni gravissime come quella del pizzo di stato? Strizzano gli occhi agli evasori, a scapito di tutti i contribuenti onesti”, le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in occasione di una conferenza sulla delega al Governo per la riforma fiscale nella sala stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev