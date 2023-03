Schlein: "Grazie a chi ha reso possibile esercizio democrazia"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 "Care tutte e cari tutti, grazie. Il primo ringraziamento va a chi si è impegnato per farci solere questo straordinario esercizio di democrazia, che unico partito in Italia svolgiamo, il congresso, le primarie. Un ringraziamento a tutti coloro che sono andati a votare, più di un milione. Ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev