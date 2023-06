Schlein: Governo metta da parte ragioni fumose e ratifichi Mes

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2023 "Voglio ricordare che è l'ultimo Paese il nostro che manca nella ratifica. Sono impegni internazionali che l'Italia aveva assunto e il non ratificare velocemente intacca la credibilità internazionale del nostro Paese. Io non credo che questo governo se lo possa permettere, di certo non se lo può permettere l'Italia, quindi crediamo che vadano messe da parte le ragioni fumose e ideologiche che non riescono nemmeno loro a spiegare fino in fondo di questo ritardo e ratificare peraltro le modifiche che sono già state fatte", le parole di Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa alla sede del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev