Schlein: Governo faccia in fretta su nomina commissario per l'Emilia Romagna

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 "Stiamo ancora aspettando la nomina del commissario perché i territori e le comunità colpite non possono aspettare. Serve chi conosce i territori, serve chi ha già lavorato con tutta la filiera istituzionale, con le parti sociali, come si è dimostrato anche a seguito del terremoto, e quindi si è dimostrato di saper ricostruire, non si potrebbero capire scelte diverse se non legate a interessi di partito", le parole di Elly Schlein in diretta su Instagram. / Ig Elly Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev