Schlein: "Governo assente a discussioni su politiche industriali europee"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 “Possiamo continuare a piagnucolare per spostare le scadenze sugli obiettivi ambientali come sta facendo il Governo, ma intanto gli altri Paesi europei stanno facendo gli investimenti che servono e l’Italia rischia di rimanere indietro. Mentre noi come Europa abbiamo bisogno di costruire le filiere dell’accumulo, delle rinnovabili, dei chip. Questa è la discussione per creare delle vere politiche industriali europee. Non mi stupisce che il Governo risulti assente a questa discussione perché è un anno e tre mesi che stanno governando e per l’Italia non abbiamo visto un abbozzo di politiche industriali mentre si stanno aprendo delle crisi che davvero rischiano di vedere una de-industrualizzazione del Paese. Penso a quello che sta succedendo a Taranto sull’ex Ilva”, ha spiegato il segretario del PD Schlein attaccando il Governo Meloni nel corso della presentazione del Forum sull’Europa del Partito Democratico a Roma. Fonte video PD Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev