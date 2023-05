Schlein: Governo ambiguo sul Pnrr, ne sta rallentando attuazione

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 "Non è per noi accettabile utilizzare le risorse e i fondi del Pnrr e dei fondi di coesione per produrre munizioni e armamenti. Il Governo sul Pnr è sempre stato ambiguo e ne sta rallentando la sua attuazione ", le parole di Elly Schlein in diretta su Instagram. / Ig Elly Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev