Schlein: "Gentiloni federatore? Non è tema pregnante"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 “La candidatura di Gentiloni come federatole del centrosinistra alle prossime elezioni? È l’ultima delle questioni. Se dico che è una priorità mi prendono per matta. Prima bisogna capire cosa andiamo a federare: non è il tema pregnante, in questo momento sono molto impegnata a costruire per le regionali e amministrative le alleanze che servono per battere le destre”, ha affermato il segretario del PD Schlein in conclusione dell’incontro sull’Europa organizzato dal Partito Democratico a Roma. Fonte video PD Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev