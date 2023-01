Schlein: “Felice del sostegno di Zingaretti, lui primo ad aprire strada al cambiamento del Pd”

(Agenzia Vista) Roma 30 Gennaio 2023 “Sono molto felice dell’appoggio di Zingaretti e dei giovani che sono intervenuti oggi, è lo spirito di chi vuole un cambiamento vero del Pd. Nicola Zingaretti aveva già provato ad aprirne le porte con Piazza Grande ci aveva fatto sperare in questa possibilità a noi tocca di proseguire in quel tentativo anche perché in mezzo c’è stata una rottura. Zingaretti è stato quello che ha dato il segnale più forte rispetto a dinamiche da superare dentro il Pd che ha visto una rincorsa del potere per il potere” Così Elly Schlein, candidata alle primarie del Pd a margine dell’evento "Bisogna cambiare. Davvero" a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev