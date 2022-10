Schlein: "Discorso Meloni ideologico e vecchio, preoccupanti parole su Covid e trivelle"

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Il discorso di Giorgia Meloni è vecchio nell'impianto e nella visione, non ha mai citato il clima e le diseguaglianze, le parole sul Covid e le trivelle sono preoccupanti, così come quelle sul presidenzialismo e il merito. Non cogliere le diseguaglianze del Paese è davvero grave e scomposto. In alcuni passaggi ha cercato di riscrivere la storia". Così Elly Schlein del Pd in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev