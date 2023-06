Schlein: Difendere sanità universalistica

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2023 "Siamo felici di partecipare a questa piazza indetta dalla CGIL e da un centinaio di associazioni a difesa della sanità pubblica universalistica. Una battaglia che ci sta molto a cuore, su cui anche il Partito democratico si sta mobilitando perché mancano le risorse e il governo sta scegliendo di tagliare i servizi alle persone nel momento in cui non aiuta le Regioni che hanno avuto costi enormi durante la pandemia. Le liste d'attesa sono troppo lunghe, manca personale, mancano medici di base, non vediamo l'attenzione che serve sulla cura delle persone, sul diritto alla salute delle italiane e degli italiani. E accanto a questo è anche una piazza che insiste sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Non si può continuare a morire di lavoro e di stage in Italia. Noi vogliamo più risorse sulla formazione, sulla prevenzione, l'uso di nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro e le assunzioni degli idonei ad essere ispettori del lavoro che hanno già fatto i concorsi ma ancora aspettano di essere assunti", le parole di Elly Schlein allamanifestazione sulla Sanità della Cgil. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev