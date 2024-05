Schlein: "Depositata proposta legge per chiedere più risorse per la sanità e sblocco assunzioni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2024 "Medici e infermieri sono sottoposti a turni massacranti, 21.000 sono andati all'estero, moltissimi vanno verso il privato perché sta diventando più conveniente. Noi dobbiamo salvare la sanità pubblica universalistica. Per farlo abbiamo depositato una legge a mia prima firma che chiede più risorse per la sanità pubblica e di sbloccare le assunzioni per evitare le liste d'attesa", le parole della Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev