Schlein: "Denatalità è figlia della precarietà"

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2024 " Parlano tanto di denatalità e non vedono quanto sia figlia della precarietà che colpisce soprattutto i giovani e le donne Parlano tanto di denatalità e non vedono quanto sia figlia della precarietà che colpisce soprattutto i giovani e le donne", le parole di Elly Schlein in diretta sui social. / Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev