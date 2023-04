Schlein: Con Decreto Cutro si porta il modello ungherese in Italia

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Faccio anche fatica a chiamarlo Decreto Cutro per rispetto alla strage che lì è accaduta. Questo decreto fa una cosa molto semplice, cerca di portare l'Ungheria in Italia", le parole di Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev