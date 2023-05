Schlein: "Comunità energetiche abbassano le bollette e riducono le emissioni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2023 “Sono molto felice di essere qua. Sono un’amica di Eco Futuro, non potevo mancare quest’anno per dare supporto a innovatrici e innovatori. Alla ricerca di soluzioni concreto. Dal punto di vista dell’economia circolare o delle comunità energetiche, che riescono a mettere insieme scuole, persone, associazioni, comuni, case popolari e imprese per auto produrre e condividere energia pulita. Così si abbassano le bollette e le emissioni”, le parole di Elly Schlein, a margine della visita a Eco Futuro Festival- Il Festival delle Eco Tecnologie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev