Schlein: "Chiediamo le dimissioni di Santanchè, Meloni si prenda le proprie responsabilità"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 “Quello che è emerso ieri mi sembra abbastanza evidente. Cioè pare che la Ministra Santanchè abbia dichiarato cose non vere nell’Aula del Senato. E sarebbe molto grave. Noi possiamo solo dire quello che diciamo dal primo momento. Cioè che davanti a fatti ben meno gravi ci sono state dimissioni in Italia e in Europa. Quindi torniamo a chiedere con forza e nettezza le dimissioni della Ministra Santanchè. E a Giorgia Meloni di assumersi le proprie responsabilità. Abbiamo anche chiesto a tre Ministri di riferire per definire i contorni della vicenda”, le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in occasione di una conferenza sulla delega al Governo per la riforma fiscale nella sala stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev