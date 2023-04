Schlein: Chi fa politica deve onorare memoria del sacrificio di chi ha contribuito a liberazione

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2023 "È la festa della Liberazione. È il giorno in cui dobbiamo onorare la memoria delle tante e dei tanti che hanno sacrificato pure la propria vita per poter costruire la nostra libertà e poi per poter dar vita, grazie alla resistenza antifascista, a quella che oggi è la Costituzione della nostra Repubblica. Bisogna ricordare le partigiane, i partigiani, le staffette, i combattenti. Chiunque abbia contribuito alla liberazione del nostro Paese dall'oppressione nazifascista. Chi fa politica credo debba anche non solo onorare quella memoria e quel sacrificio, ma anche proiettarlo nel presente, nel futuro", le parole di Elly Schlein alla manifestazione del 25 aprile a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev