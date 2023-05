Schlein, Boccia e Braga depongono una corona di fiori sotto la lapide in memoria di Aldo Moro

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 Le immagini della delegazione del Partito Democratico, composta dalla segretaria Elly Schlein e dai capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga, che depongono una corona di fiori in via Caetani, sotto la lapide in memoria di Aldo Moro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev