Schlein: "Anche sulla giustizia il Governo cerca sempre un nemico"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Questo Governo non è interessato a far funzionare la giustizia, ma come in altri ambiti cerca solo di individuare un nemico per precostituirsi un alibi per i propri fallimenti. L'opposizione, l'Ue, le congiunture o altri. Eppure i numeri in Parlamento ce l'hanno. Se il Paese non funziona è colpa loro" lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenendo durante la conferenza sulla fine del mercato tutelato tenutasi alla Sede del Pd a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev