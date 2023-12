Schlein alla Camera: Meloni dica con noi "Viva l'Italia antifascista"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "Per iniziare il mio intervento vorrei dire una frase semplice che credo appartenga a tutti in questo Parlamento e che rappresenta la precondizione del nostro essere qui insieme come rappresentanti democraticamente eletti di questa nostra Repubblica: "Viva l'Italia Antifascista". È una frase che consiglierei anche alla presidente Meloni da pronunciare insieme a noi", le parole di Elly Schlein alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev