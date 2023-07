Schlein: "Abbassando le tasse a tutti, se mancheranno risorse ci saranno meno servizi per i poveri"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 “Diciamo no alla flat tax per lo stesso motivo perché diete si nasconde al vera idea della destra di abbassare le tasse ai ricchi, e in caso di meno risorse vorrà dire che ci saranno meno servizi per i poveri. E questo non lo possiamo tollerare”, le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in occasione di una conferenza sulla delega al Governo per la riforma fiscale nella sala stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev