Schlein a Udine, in 300 restano fuori dal teatro. La segretaria Pd li ringrazia prima del comizio

(Agenzia Vista) Udine, 30 marzo 2023 Pienone al teatro di Udine per il comizio di Elly Schlein, in 300 restano fuori e la segretaria del Pd si ferma a ringraziarli per il sostegno prima di entrare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev