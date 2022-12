Schlein: "A portarmi in Parlamento furono le 53mila preferenze non Renzi"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2022 "Per quanto riguarda me a portarmi in Parlamento furono le 53mila preferenze, a Renzi va un altro merito, di aver spinto me e molti altri fuori dal Pd", le parole di Elly Schlein a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev